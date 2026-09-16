Jean-Michel Sène dément une interdiction de sortie du territoire

Démis de ses fonctions il y a une semaine à la tête de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène a réagi, ce mercredi, aux informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’une supposée interdiction de sortie du territoire national.

Selon ces informations, l’ancien directeur général de l’ASER aurait été empêché de quitter le Sénégal et même bloqué à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Une version que Jean-Michel Sène dément catégoriquement. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il affirme n’avoir fait l’objet d’aucune mesure lui interdisant de quitter le territoire.

« Mon dernier passage à l’aéroport date de décembre 2025. Je n’ai reçu aucune opposition de sortie du territoire, encore moins été bloqué à l’AIBD », a-t-il écrit.

L’ancien patron de l’ASER rejette ainsi les informations qui circulent à son sujet, qu’il présente comme de fausses informations.