JOJ Dakar 2026 : 53 spécialistes français de la sécurité déployés au Sénégal

À cinq jours de l’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’ambassade de France au Sénégal a accueilli à Dakar un contingent de 53 spécialistes français de la sécurité. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Ce dispositif d’appui opérationnel regroupe des policiers, des gendarmes et des membres de la sécurité civile. Forts de leur expérience acquise notamment lors des Jeux olympiques de Paris 2024, ces experts auront pour mission d’accompagner les forces sénégalaises dans plusieurs domaines spécifiques, dont le déminage, la lutte contre les drones et les communications.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a souligné l’importance de cette coopération dans le cadre des préparatifs sécuritaires. « Cet événement sera l’occasion d’échanger avec les autorités sénégalaises sur l’état de la préparation sécuritaire », a-t-elle déclaré.

Elle a également salué « un engagement important à la fois financier, technique et humain » de la France pour contribuer à la réussite de cette première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse organisée sur le continent africain.

De son côté, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a rappelé que la coopération entre pays partenaires constitue un élément important dans l’organisation de grands événements sportifs. « Tout pays qui organise les jeux fait appel à tous les pays amis pour collaborer dans l’organisation », a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs confirmé la suspension temporaire des championnats de « Navétanes » afin de permettre la mobilisation des effectifs nécessaires à la sécurisation des délégation