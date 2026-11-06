JOJ Dakar 2026 : Aminata Touré affirme que Sonko avait bien reçu une invitation

La polémique autour de la supposée mise à l’écart d’Ousmane Sonko lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, organisée le 31 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, continue de susciter des réactions. Aminata Touré est montée au créneau pour démentir les accusations d’exclusion visant le président de l’Assemblée nationale.

Invitée sur le plateau de la TFM, elle a confirmé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait bel et bien adressé une invitation à Ousmane Sonko pour assister à la cérémonie d’ouverture.

« On l’a invité. D’ailleurs, il a arrêté de parler, sachant que s’il continue de dire qu’on ne l’a pas invité, on va sortir les preuves. On l’a invité comme on l’a fait avec toutes les institutions, parce que les querelles politiques et l’État, c’est différent. Son honneur en tant que président de l’Assemblée nationale, on lui donne ça. De la même manière qu’avec les institutions judiciaires et toutes les autres institutions, on les honore », a-t-elle déclaré.