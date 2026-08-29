JOJ Dakar 2026 : Bassirou Diomaye Faye réceptionne le Village olympique de Diamniadio

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 29 août 2026 à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre. Une étape présentée comme majeure dans la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse. Ce samedi 29 août 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement réceptionné le Village olympique de Diamniadio ainsi que le Centre équestre.

Cette réception intervient après plusieurs mois de suivi des travaux par le chef de l’État, qui a fait de la livraison des infrastructures une priorité. Depuis l’année dernière, il a porté personnellement ce chantier, en s’appuyant sur une équipe gouvernementale mobilisée pour assurer la réalisation des ouvrages.

Au cours de sa visite, Bassirou Diomaye Faye a parcouru différents espaces du Village olympique. Il s’est notamment rendu dans les espaces de vie, les chambres témoins et les installations destinées aux personnes à mobilité réduite.

Le président de la République a également visité les pavillons réhabilités ainsi que le complexe sportif de l’Université Amadou Mahtar Mbow.

Au Centre équestre, il a inspecté les écuries et les carrières réservées aux compétitions et aux entraînements. Il a ensuite découvert le bâtiment mis à la disposition du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Au-delà de la livraison des infrastructures, le chef de l’État a appelé à maintenir le même niveau de rigueur dans les différents volets liés à l’organisation des Jeux, et ce jusqu’à la cérémonie d’ouverture.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé la nécessité de réunir toutes les conditions afin que le Sénégal puisse respecter ses engagements et préserver « l’honneur et la réputation du pays devant le monde ».

À travers ces ouvrages, le Sénégal entend respecter ses engagements vis-à-vis du mouvement olympique et de l’Afrique, qui accueille pour la première fois des Jeux olympiques sur son sol.

Les infrastructures réceptionnées sont également présentées comme des équipements destinés à rester fonctionnels au-delà des Jeux. Elles doivent notamment profiter aux étudiants, aux athlètes et aux jeunes cavaliers sénégalais après la clôture de la compétition.

Le président de la République a enfin salué la contribution des ministères des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, de l’Enseignement supérieur et des Forces armées, ainsi que celle de la Gendarmerie nationale.

Selon le message présidentiel, leur mobilisation conjointe a permis la livraison des ouvrages dans les délais.

Pour le chef de l’État, Dakar 2026 devra ainsi constituer un « moment de fierté nationale » et démontrer que « le Sénégal tient ses rendez-vous ».