JOJ Dakar 2026 : Le dispositif national de sécurité passe à l’épreuve du terrain

À quelques semaines du coup d’envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, les autorités sénégalaises renforcent les préparatifs sécuritaires. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a assisté à la clôture des exercices consacrés au dispositif national de sécurité mis en place pour l’événement.

Ces exercices ont mobilisé plusieurs composantes des forces et services appelés à intervenir durant les JOJ. La Police nationale, la Gendarmerie, les Armées, la Brigade des sapeurs-pompiers, les services de santé ainsi que les autres acteurs concernés ont notamment testé leur capacité à intervenir de manière coordonnée, rapide et efficace face à différents scénarios de menace.

Cette phase vient compléter plusieurs mois de préparation et d’exercices destinés à renforcer l’anticipation et la coordination des différents services. L’objectif affiché est d’assurer la sécurité des athlètes, des délégations, des officiels, des visiteurs et des populations pendant toute la durée de la compétition.

Au-delà du dispositif des forces de sécurité et des services mobilisés, les autorités insistent également sur la responsabilité des populations. Le respect des consignes, le civisme ainsi que la compréhension des mesures relatives à la circulation et à la gestion des flux sont présentés comme des éléments importants pour le bon déroulement des Jeux.

À l’approche de Dakar 2026, les préparatifs sécuritaires se poursuivent donc autour de trois principes : anticipation, coordination et protection. Le dispositif vise à accompagner cet événement international dans des conditions de sécurité et de sérénité, tout en permettant au Sénégal de mettre en avant son hospitalité.