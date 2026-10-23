JOJ Dakar 2026 : Le Gouverneur de Dakar suspend les Navétanes

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a ordonné la suspension temporaire des Navétanes sur l’ensemble de la région à compter du lundi 26 octobre 2026. La mesure, prise par arrêté le 23 octobre, restera en vigueur « jusqu’à nouvel ordre » et concerne les rencontres de football populaire ainsi que « les activités qui leur sont directement liées ».

Cette décision est motivée par les impératifs de sécurité liés à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Elle fait suite à une lettre datée du 22 octobre 2026, par laquelle le commandant de la Légion de gendarmerie de Dakar avait sollicité la suspension des compétitions.

Dans son arrêté, le Gouverneur évoque notamment la mobilisation importante des forces de sécurité pour assurer le bon déroulement de l’événement international. Il met également en avant les risques d’affrontements entre supporters et de dégradations de biens publics et privés lors des rencontres.

La préservation de l’ordre public et la nécessité de garantir la sécurité des personnes et des biens pendant les JOJ figurent parmi les motifs avancés pour justifier cette suspension.

L’application de la mesure est confiée aux préfets des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, chacun dans son ressort. Ils devront assurer sa mise en œuvre en relation avec les autorités municipales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les responsables des structures d’organisation des Navétanes.