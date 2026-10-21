JOJ Dakar 2026 : Le Service national de l’hygiène lance ses opérations de contrôle sanitaire

Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Service national de l’hygiène a lancé des opérations de désinfection, de désinsectisation et de contrôle sanitaire dans les établissements concernés.

Le capitaine Armand Seck, chef de la Brigade régionale de l’hygiène de Thiès, a procédé au lancement de ces activités aux côtés du chef du Service national de l’hygiène, le colonel Maodo Malick Diop.

Les opérations portent notamment sur la désinfection et la désinsectisation des hôtels, le contrôle sanitaire des piscines ainsi que la police de l’hygiène. Elles visent à renforcer les mesures de salubrité et à garantir un environnement sain et sécurisé aux athlètes, aux délégations, aux visiteurs et à l’ensemble des participants aux JOJ Dakar 2026.

Sous la coordination du colonel Maodo Malick Diop, le Service national de l’hygiène mobilise les dispositifs nécessaires pour accompagner les préparatifs de cet événement sportif international. L’accent est mis sur la prévention des risques sanitaires et le respect des normes d’hygiène dans les établissements concernés.