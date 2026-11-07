JOJ Dakar 2026 : les ministres de l’Intérieur sénégalais et espagnol visitent le centre de coordination des opérations

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, ce vendredi 6 novembre 2026, une visite au Centre de coordination des opérations (CCO) du Comité national de coordination des JOJ (CNS JOJ), qu’il préside.

Il était accompagné de son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gómez. Cette visite était consacrée au fonctionnement du centre ainsi qu’à ses capacités opérationnelles dans le cadre de la préparation de cet événement sportif international.

Les deux ministres ont été accueillis par le chef du CCO, le colonel Davy Koguila Mané, assisté de ses deux adjoints, le colonel Tafsir Dame Ndiaye et le commissaire principal Balla Fall.

À la suite de cet accueil, la délégation a effectué une visite guidée des différentes installations. Cette immersion a permis aux deux responsables de découvrir les infrastructures et les moyens mobilisés pour assurer la coordination des opérations de sécurité durant les JOJ.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire en perspective de la compétition. La coordination entre les différentes forces de défense et de sécurité constitue un enjeu central pour assurer la sécurité des athlètes, des délégations officielles, des visiteurs et des populations.