JOJ Dakar 2026 : Maguette Diop offre au Sénégal sa deuxième médaille d’or en lutte de plage

La station balnéaire de Saly West Beach a accueilli un nouvel exploit sénégalais aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Âgé de seulement 16 ans, Maguette Diop a décroché la médaille d’or dans la catégorie des 80 kg en lutte de plage.

Le jeune lutteur sénégalais s’est imposé avec autorité face à son adversaire, sur le score sans appel de 4 à 0. Une victoire qui lui permet d’inscrire son nom au palmarès de cette compétition et d’offrir au Sénégal sa deuxième médaille d’or dans cette discipline.

Porté par les acclamations des spectateurs, le champion a ensuite effectué un tour d’honneur sous les couleurs nationales, brandissant le drapeau vert, jaune et rouge.

Cette nouvelle consécration vient enrichir le bilan de la délégation sénégalaise aux JOJ Dakar 2026.