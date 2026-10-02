JOJ Dakar 2026 : Mamadou Lamine Dianté appelle les syndicalistes au dialogue social

À quelques semaines de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le ministère de la Fonction publique entend préserver un climat d’apaisement social avec l’ensemble des centrales syndicales. Lors d’un point de presse tenu ce jeudi 1er octobre 2026, le ministre Mamadou Lamine Dianté a invité les partenaires sociaux à privilégier la concertation, malgré les dossiers revendicatifs encore en suspens.

Le ministre a réaffirmé la nécessité de maintenir le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales. « Il faut poursuivre le dialogue pour trouver des solutions durables aux préoccupations des travailleurs », a-t-il insisté, estimant qu’un désaccord ne doit pas rompre le fil des négociations.

Mamadou Lamine Dianté a par ailleurs reconnu des retards dans la mise en œuvre de certains engagements formalisés avec les syndicats. Pour résorber ce passif et accélérer le traitement des dossiers, le ministère prévoit la convocation de commissions techniques d’arbitrage entre les sessions ordinaires des comités de suivi.

Dans le secteur de l’éducation, la gestion des unités d’examen figure parmi les dossiers prioritaires actuellement évalués. Concernant la réforme du système de rémunération des agents de l’État, le ministre a annoncé que les termes de référence seront partagés avec les partenaires sociaux au cours du mois d’octobre.

Dans le secteur de la santé, la prise en charge des indemnités de logement au profit des agents contractuels sera effective à compter de cette année 2026, tandis que d’autres points de revendication restent soumis à des arbitrages.

À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le ministre de la Fonction publique a également lancé un appel à la responsabilité collective. Il a invité les organisations syndicales à un « sursaut national » et à faire preuve de « patriotisme » afin d’éviter toute action susceptible d’affecter le déroulement de la compétition.

Mamadou Lamine Dianté a toutefois précisé que cette démarche ne vise pas à restreindre l’exercice du droit de grève ou la liberté syndicale, garantis par le cadre légal, mais à privilégier la recherche de compromis négociés.

« Restons autour de la table », a-t-il exhorté, rappelant l’importance de la concertation et du dialogue social.

Le ministère réaffirme ainsi sa disponibilité à examiner les doléances des travailleurs tout en poursuivant les réformes institutionnelles programmées.