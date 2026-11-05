JOJ Dakar 2026 : Mamadou Poulo Diery plaide pour l’unité nationale et la réconciliation

Alors que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 battent leur plein, Mamadou Poulo Diery lance un appel au dépassement des divergences politiques et à l’unité nationale. Dans une tribune adressée au président de la République, il invite les différentes figures politiques du pays à se retrouver autour de cet événement international, qu’il considère comme un bien commun pour le Sénégal et l’Afrique.

Pour l’auteur, les JOJ constituent une occasion pour le Sénégal de démontrer au monde son savoir-faire, son hospitalité, sa maturité politique et sa capacité à organiser de grands rendez-vous internationaux. Il estime que le rayonnement de cet événement dépasse les frontières nationales et engage également l’image du continent africain.

Mamadou Poulo Diery rappelle notamment l’exemple de l’Afrique du Sud, qui a accueilli une Coupe du monde de football, avant d’évoquer la rencontre historique entre Maba Diakhou Bâ et Lat Dior Diop. Selon lui, leur capacité à dépasser leurs différences pour se retrouver autour d’intérêts supérieurs constitue une source d’inspiration pour les dirigeants actuels.

Dans sa tribune, il insiste également sur le rôle du dialogue, du pardon et du respect des institutions dans la préservation de la cohésion nationale. Il estime que les comportements et les prises de parole des responsables politiques contribuent à façonner l’image du Sénégal auprès des visiteurs et des médias internationaux présents à l’occasion des Jeux.

L’auteur propose notamment que le président Macky Sall, l’ancien maire de Dakar Barthélémy Dias et l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko puissent se retrouver aux côtés du chef de l’État. À ses yeux, une telle rencontre serait un symbole fort de dépassement des clivages politiques et de priorité accordée à l’intérêt supérieur de la nation.

Mamadou Poulo Diery appelle ainsi le président de la République à saisir cette occasion pour favoriser le dialogue et la réconciliation. Il souhaite que les JOJ Dakar 2026 ne soient pas seulement une réussite sportive et organisationnelle, mais aussi une occasion de renforcer l’unité nationale.

« Le Sénégal est plus grand que nos divergences. L’Afrique est plus grande que nos ambitions individuelles », souligne-t-il, avant de rappeler que l’histoire retiendra ceux qui auront su se retrouver lorsque la nation avait besoin d’eux.