JOJ Dakar 2026 : Mouhamadou Makhtar Cissé détaille les préparatifs sécuritaires

À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les autorités sénégalaises renforcent les préparatifs pour assurer la sécurité des participants et le bon déroulement de la compétition. Invité de l’émission « Sans Filtre » de la RTS, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté les principales mesures envisagées, de la coordination des forces de sécurité à la gestion des arrivées des délégations étrangères. Il a également insisté sur la nécessité de faire de cette mobilisation un acquis durable pour la sécurité publique.

Le Sénégal se prépare à accueillir un événement sportif international qui réunira des centaines de délégations et des milliers de participants, dont des athlètes, des responsables sportifs et des personnalités de haut rang. Pour le ministre, même si les JOJ n’ont pas les mêmes dimensions que les Jeux olympiques traditionnels, leur organisation exige une préparation rigoureuse et une vigilance particulière. Il s’agit notamment d’assurer la protection des visiteurs tout en préservant la sécurité des populations.

Pour répondre à ces exigences, un dispositif de planification a été engagé depuis la désignation du Sénégal comme pays hôte. Mouhamadou Makhtar Cissé a rappelé qu’un comité national de sécurité consacré aux JOJ avait été institué par décret présidentiel en 2025. Cette structure s’inscrit dans une organisation qui comprend également un centre de coordination des opérations, des postes de commandement opérationnels et des postes de commandement tactiques.

Ces différents mécanismes doivent faciliter la coordination des interventions sur les sites concernés, notamment à Dakar, Diamniadio et Saly. Selon le ministre, les dispositions prévues ont déjà été évaluées à travers des simulations théoriques et des exercices pratiques. Pour des raisons de confidentialité, il n’a toutefois pas souhaité exposer les détails opérationnels du dispositif.

Parmi les exercices réalisés figure une simulation d’attaque destinée à mesurer la rapidité de réaction des unités d’intervention. Les forces mobilisées devaient quitter leurs bases et rejoindre les zones concernées en tenant compte des conditions réelles de circulation dans la capitale. D’après Mouhamadou Makhtar Cissé, le scénario a été maîtrisé en environ une heure, un délai retenu comme référence pour ce type d’incident. Le dispositif doit progressivement monter en puissance à mesure que l’ouverture des Jeux approche.

La sécurité reposera sur la mobilisation de plusieurs services. Outre la police, la gendarmerie et les forces armées, les sapeurs-pompiers, les personnels civils de santé et les secouristes seront associés aux opérations. L’objectif est de prendre en charge aussi bien les risques susceptibles de survenir sur les sites de compétition que les besoins d’assistance et de secours en cas d’incident.

Le ministre a également fait état de l’appui de spécialistes et de partenaires internationaux dans l’évaluation des menaces potentielles. Cette coopération, a-t-il expliqué, relève d’une logique de collaboration et de partage d’expérience entre les pays, et ne signifie pas nécessairement que le pays organisateur ne dispose pas des capacités requises.

Mouhamadou Makhtar Cissé a par ailleurs rappelé que la mobilisation liée aux JOJ ne devait pas compromettre les missions habituelles des forces de sécurité. La protection des athlètes, des délégations et des personnalités attendues devra donc se poursuivre parallèlement aux interventions destinées à assurer la sécurité quotidienne des Sénégalais, la prévention de la délinquance et la protection des personnes et des biens.

Des dispositions particulières sont aussi prévues pour faciliter l’arrivée des participants. À l’aéroport, un couloir dédié doit permettre de prendre en charge les délégations liées aux Jeux. Des mesures sont également envisagées aux frontières terrestres, tandis que des voies maritimes pourraient être utilisées selon les besoins. Le suivi des arrivées s’appuie notamment sur les fiches transmises aux services compétents. Au moment de son intervention, le ministre indiquait que les premières délégations étaient arrivées depuis environ une semaine, sans disposer encore d’un bilan définitif de leur nombre.

Au-delà des infrastructures et des circuits réservés, le ministre a insisté sur le rôle des agents chargés de l’accueil. Leur disponibilité, leur attitude et leur professionnalisme seront, selon lui, déterminants dans la prise en charge des visiteurs et dans l’image que le Sénégal donnera à l’occasion de cette première organisation africaine des JOJ.

Mouhamadou Makhtar Cissé entend également tirer de cet événement des bénéfices durables pour les forces de défense et de sécurité. Évoquant les précédentes expériences du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des nations et de sommets internationaux, il a souligné que la durée et l’ampleur des JOJ représentaient un défi particulier, avec quinze jours de compétition et un nombre important de participants à gérer.

« Le plus gros héritage que moi, ministre de l’Intérieur, j’attends de ces JOJ […] c’est de renforcer cette collaboration entre les forces, cette synergie d’action entre nos forces de défense et de sécurité », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, cette coopération doit se construire par les exercices et les interventions conjointes sur le terrain. Il estime que les Jeux peuvent permettre aux différents services de consolider leurs habitudes de travail en commun et d’améliorer leur capacité à agir de manière coordonnée. Il a également évoqué d’autres retombées possibles, notamment les formations suivies par de jeunes Sénégalais, les perspectives d’emploi pour les volontaires et les infrastructures appelées à profiter aux communautés après la compétition.