JOJ Dakar : La Fondation Sénégal Solidaire mobilise 500 millions de FCFA

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce samedi une contribution de 500 millions de FCFA de la Fondation Sénégal Solidaire pour permettre à davantage de jeunes de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar.

L’annonce a été faite lors du lancement de l’initiative « Dundal JOJ ». « La Première dame m’a dit de vous dire qu’elles contribueront à hauteur de 500 millions à travers la Fondation Sénégal Solidaire. 200 000 billets iront aux écoles, ils iront aux associations », a indiqué le chef de l’État.

Selon Bassirou Diomaye Faye, cette contribution doit notamment permettre aux enfants issus de milieux défavorisés de vivre pleinement l’expérience des JOJ. Il souhaite que les enfants, « surtout ceux des quartiers défavorisés », puissent vivre les Jeux au même titre que ceux dont les parents ont les moyens de leur acheter un billet.

Le président de la République a enfin inscrit cette initiative dans une démarche de solidarité et de partage. « C’est cette solidarité qui fait notre marque, la marque du vivre ensemble sénégalais et de notre modèle social », a-t-il déclaré.