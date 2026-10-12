Juan Branco : « Macky Sall ne deviendra pas secrétaire général de l’ONU… »

Selon Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko lors du procès contre Adji Sarr, la Cour de cassation française aurait décidé de transmettre le dossier l’accusant de crimes contre l’humanité durant les événements entre 2021 et 2024.

« Macky Sall ne deviendra pas secrétaire général de l’ONU. Le conseiller rapporteur de la Cour de cassation française vient de prendre position pour que la procédure pour crimes contre l’humanité le visant soit transmise à la chambre de l’instruction (…) Le Sénégal dispose de certains des meilleurs juristes au monde. Pourtant, aucune enquête sérieuse n’a été menée sur les 76 meurtres et plus de 200 actes de torture recensés par le Parquet de Dakar entre mars 2021 et avril 2024, à l’instruction du palais présidentiel », écrit l’avocat franco-espagnol.

Selon Branco, le dossier a été bloqué depuis 3 ans par la Cour de cassation française, sur ordre d’Emmanuel Macron, avant ce revirement.