Justice : Me Moussa Sarr veut renforcer la prise en compte du genre dans les politiques judiciaires

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, entend donner une nouvelle impulsion à la prise en compte du genre dans les politiques judiciaires. Il a reçu ce vendredi 18 septembre 2026 la coordonnatrice du Bureau d’ONU Femmes au Sénégal, Mme Arlette Mvondo, pour échanger sur les priorités liées aux droits et à l’autonomisation des femmes.

Selon un communiqué, les discussions ont notamment porté sur une feuille de route proposée par ONU Femmes autour de trois axes. Le premier concerne « l’appui aux réformes juridiques et judiciaires ». Le deuxième porte sur « l’application effective des textes, le renforcement des capacités ». Le troisième est consacré à « la protection des droits des femmes en détention ».

Me Moussa Sarr s’est réjoui de ces orientations tout en proposant de renforcer le dispositif autour de deux volets : « l’accès à la justice » et « la formation ».

Dans ce cadre, le ministre a notamment souhaité la mise en place d’un « bureau d’écoute et d’orientation dans chaque juridiction », avec l’appui d’ONU Femmes. Cette mesure vise à renforcer l’accompagnement des femmes dans leurs démarches judiciaires.

La situation des femmes détenues a également occupé une place importante dans les échanges. Me Moussa Sarr a réaffirmé sa volonté de renforcer leur prise en charge sanitaire et annoncé des mesures destinées à faciliter leur accès aux services de « gynécologie » et de « psychologie ».

Autre décision annoncée lors de la rencontre : « l’intégration de la Cellule genre du ministère au Comité national de politique pénale ».

De son côté, ONU Femmes s’est engagée à « associer la Cellule genre du ministère aux différentes initiatives concernant les femmes en milieu carcéral » et à « appuyer la Cellule dans le cadre des renforcements de capacités des points focaux ».

Cette rencontre entre le ministère de la Justice et ONU Femmes devrait ainsi renforcer la collaboration autour de l’accès des femmes à la justice, de leur protection en milieu carcéral et de leur prise en compte dans les politiques judiciaires.