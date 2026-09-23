Justice : Pape Alé Niang adresse ses encouragements à Me Moussa Sarr

Le Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a adressé des « encouragements » au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr. Dans une publication sur Facebook, il salue notamment la démarche du ministre depuis son arrivée à la tête du département de la Justice.

Selon Pape Alé Niang, Me Moussa Sarr « manifeste une volonté d’écoute, de dialogue et d’action ». Le Directeur général de la RTS met ainsi plusieurs initiatives à son crédit. Il cite notamment « ses efforts pour améliorer les conditions carcérales et humaniser davantage les prisons », son « ouverture au dialogue avec les acteurs de la Justice » ainsi que « ses échanges avec la société civile ».

Pour Pape Alé Niang, ces différentes démarches « méritent d’être saluées et encouragées ». Le Directeur général de la RTS estime par ailleurs que, dans un secteur aussi sensible que celui de la Justice, « l’écoute, le dialogue et la concertation sont essentiels » pour apporter des réponses durables aux nombreux défis auxquels le secteur est confronté.

Pape Alé Niang souhaite que cette dynamique se poursuive et contribue à l’avènement d’une Justice « plus humaine, plus accessible et davantage au service des citoyens ».