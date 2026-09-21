Kankourang 2026 : Dix membres de « lël » clandestins interpellés à Mbour

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour, renforcée par des éléments du GMI et de la BIP, a mené une vaste opération qui a conduit à l’interpellation de dix hommes, membres de cellules culturelles communément appelées « lël ».

Ces groupes avaient bravé l’interdiction en faisant sortir le Kankourang, alors qu’ils ne figuraient pas parmi les entités nommément autorisées par l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 portant réglementation et encadrement du Kankourang.

Dans le cadre des festivités du « Septembre mandingue », le préfet du département de Mbour avait pris un arrêté limitant les sorties aux seules cellules dûment habilitées. Malgré plusieurs rappels à l’ordre de la police, qui les avait notamment conviées à une réunion d’information, les cellules concernées ont ignoré l’interdiction administrative.

Les forces de l’ordre ont alors reçu instruction d’interpeller les responsables. Conduits au poste, les membres du groupe auraient reconnu avoir été informés de la mesure préfectorale.

Lors de l’intervention menée au niveau des différents « lëls », les policiers ont également saisi des armes blanches et de la drogue. Le matériel placé sous scellés comprend sept machettes, quatre tambours traditionnels et un cornet de chanvre indien, retrouvé en possession de l’un des mis en cause.

Interrogés sur procès-verbal, les dix suspects ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour.

Ils devront répondre de non-respect d’un arrêté préfectoral, de participation à une manifestation interdite, de trouble à l’ordre public et de détention d’arme blanche.

Pour rappel, l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 autorise exclusivement les cellules de Thiocé Ouest, Santesou, Thiocé Est, Sadio Kunda, Woyinka, Juju Cissé Kunda, Diamagueune et Kuyamba à faire sortir le Kankourang.