Kaolack : Il avoue un meurtre sur TikTok et se fait arrêter par la SR

Une vidéo montrant un jeune homme déclarer, lors d’un live sur TikTok, avoir tué une personne pour s’enrichir avait suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. S’exprimant en pulaar, le suspect avait confié se trouver dans la région de Kaffrine.

C’est dans ce contexte que le procureur Cheikh Faye, chef du parquet du Ndoucoumane, a ordonné au chef de la Section de recherches (SR) de Kaolack l’ouverture d’une enquête, selon des sources de Seneweb.

En un temps record, les enquêteurs de cette unité d’élite du Saloum sont parvenus à localiser le suspect, Y. Sidibé, âgé de 20 ans, dans la région de Kédougou, grâce aux résultats des réquisitions adressées à un opérateur de téléphonie mobile.

Avec le concours de la SR de Kédougou, le ressortissant guinéen a été arrêté hier. Il sera transféré vers les locaux de la SR de Kaolack, pour les besoins de l’enquête.

Source : Seneweb