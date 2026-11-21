La cavale de Nd. F. Lô, âgée de 18 ans et mise en cause dans le meurtre de son oncle Abdoulaye Diallo, a pris fin ce vendredi à Kaolack. La jeune fille a été interpellée par les éléments du commissariat central de police au quartier Thioffack, où elle s’était réfugiée après le drame survenu jeudi à Médina Mbaba.

Selon Libération, sa grand-mère aurait contribué à son arrestation en la dénonçant aux forces de l’ordre. Cette interpellation a également permis la libération de sa mère, C. Diallo, qui était retenue au commissariat depuis les faits.

Le meurtre présumé serait survenu à la suite d’une dispute familiale autour de la musique que la jeune fille écoutait en faisant la cuisine. De retour de son travail de nuit, son oncle, Abdoulaye Diallo, un boulanger de 48 ans, aurait été réveillé par le bruit et lui aurait demandé d’éteindre la musique avant de lui asséner une violente gifle. La jeune fille aurait alors riposté avec un couteau de cuisine qu’elle tenait entre les mains.

Évacué à l’hôpital de Kaolack, Abdoulaye Diallo a finalement succombé à ses blessures.

Lors de son interrogatoire, Nd. F. Lô est passée aux aveux. Elle aurait reconnu les faits, exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice ainsi que celle de sa famille, rapporte le quotidien Libération.