Kaolack : L’effondrement d’un immeuble fait un mort à Taba Ngoye

Un bâtiment de type R+2 s’est effondré dans la soirée du samedi au quartier Taba Ngoye, dans la commune de Kaolack, faisant au moins un mort. La première victime identifiée est le maître coranique Serigne Sidy Talla.

D’importants moyens ont été déployés sur les lieux pour procéder au déblaiement et rechercher d’éventuelles autres victimes. Le dispositif engagé par les sapeurs-pompiers comprend 43 gradés et éléments, renforcés par 11 militaires du génie.

Selon le lieutenant-colonel Érasme Sambou, commandant du groupement numéro 3 des sapeurs-pompiers, les opérations ont également nécessité l’engagement de deux ambulances, d’un fourgon, d’un véhicule de secours routier et d’un véhicule de liaison.

L’effondrement relance par ailleurs les préoccupations liées à l’état de certains bâtiments dans la ville de Kaolack. Le lieutenant-colonel Érasme Sambou a évoqué la répétition de ce type d’intervention dans la capitale du Saloum, parlant de la « énième fois » que les secours sont confrontés à un drame similaire.

Face à cette situation, le commandant du groupement numéro 3 des sapeurs-pompiers a appelé les autorités compétentes à prendre des mesures fermes contre les bâtiments menaçant ruine.