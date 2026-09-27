Kaolack : Ndèye Fatou Mbodj Diattara mobilise autour de Kiiraay et de Diomaye

Le pari de la mobilisation a été réussi ce samedi 26 septembre à Kaolack. À l’initiative de Ndèye Fatou Mbodj Diattara, présidente du Réseau des femmes et des jeunes pour le développement du Sénégal (RFJDS) et membre fondateur de Kiiraay, le meeting départemental « Sargal Diomaye » a réuni une forte mobilisation de femmes, de jeunes, de responsables de Kiiraay et de sympathisants.

Au-delà de la mobilisation, la rencontre a été marquée par un appel à l’unité des responsables de Kiiraay dans le département de Kaolack. Autour de Ndèye Fatou Mbodj Diattara, plusieurs responsables locaux ont affiché leur volonté de travailler ensemble autour d’un objectif commun : accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye et préparer la perspective de sa réélection en 2029.

Dans son discours, la présidente du RFJDS a invité les responsables de Kiiraay à dépasser leurs divergences et à privilégier l’unité. Elle estime que la dynamique engagée à Kaolack doit permettre de fédérer les énergies et de renforcer la mobilisation sur le terrain.

Ndèye Fatou Mbodj Diattara s’est également adressée à ses anciens camarades de Pastef qui hésitent encore à rejoindre Kiiraay. Elle les a appelés à intégrer cette dynamique et à participer au travail de mobilisation autour du Président de la République.

La rencontre a également mis en avant la place des femmes et des jeunes dans la dynamique de développement local. Des diplômes ont notamment été remis aux bénéficiaires de formations, tandis que des chèques ont été remis aux lauréats du concours des primo-entrepreneurs.

À travers ce meeting départemental « Sargal Diomaye », Ndèye Fatou Mbodj Diattara entend inscrire son action dans une dynamique de rassemblement, de proximité et de mobilisation, avec Kaolack comme point d’ancrage et l’horizon 2029 comme perspective politique affichée.