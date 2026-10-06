Kédougou : Le niveau du fleuve Gambie bondit de 65 cm en 24 heures

La situation hydrologique devient préoccupante à Kédougou, où le niveau du fleuve Gambie poursuit sa progression rapide. En l’espace de 24 heures, la hauteur d’eau à la station de Kédougou est passée de 5,92 m le 5 octobre à 6,57 m ce mardi 6 octobre 2026 à 8 heures, soit une hausse de 65 centimètres.
Avec une cote d’alerte fixée à 7 mètres, le niveau actuel ne se situe plus qu’à 43 centimètres du seuil critique. Face à cette progression, la station de Kédougou est désormais placée en vigilance orange et les populations sont invitées à faire preuve de la plus grande prudence.
La comparaison avec la même période de l’année dernière accentue les inquiétudes. Le 6 octobre 2025, le niveau du fleuve Gambie à Kédougou était de 4,98 m, contre 6,57 m cette année, soit une différence de 2,59 mètres. La montée des eaux ne concerne pas uniquement Kédougou. Les différentes stations suivies affichent également une tendance à la hausse.
À Mako, le niveau est passé de 4,55 à 4,78 m, soit une progression de 23 centimètres. À Simenti, il atteint 10,08 m après une hausse de 64 centimètres. À Gouloumbou, le niveau s’établit à 10,18 m, après une progression de 8 centimètres.
La hausse est particulièrement importante à Diaguiri, où le niveau est passé de 4,35 à 5,14 m en 24 heures, soit une augmentation de 79 centimètres. La cote d’alerte y est fixée à 6 mètres.
Du côté des affluents, la progression des eaux est également notable. Thiokoye atteint 6,68 m après une hausse de 68 centimètres, tandis que Niokolokoba atteint 7 mètres, après une progression de 51 centimètres.
La hausse la plus spectaculaire est enregistrée à Diarha Pont, où le niveau est passé de 3,05 à 4,12 m, soit une progression de 1,07 mètre en seulement 24 heures. Le tableau de synthèse du bulletin hydrologique confirme ainsi une tendance générale à la hausse sur l’ensemble des stations observées.
Face à cette montée rapide des eaux, particulièrement préoccupante à Kédougou où le niveau du fleuve se rapproche de la cote d’alerte, la vigilance reste de mise dans les zones riveraines et les secteurs susceptibles d’être exposés aux débordements.
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