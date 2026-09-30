Kédougou : Les Douanes saisissent 1,5 kg de cocaïne et 7,5 tonnes de cyanure

La Brigade mobile des Douanes de Kédougou a saisi 68 boulettes de cocaïne, pour un poids total de 1,5 kilogramme, lors d’une opération menée mercredi 23 septembre vers 17 heures au barrage douanier situé à hauteur du village de Kénioto.

Relevant de la Subdivision de Kédougou, Direction régionale des Douanes du Sud-est, la brigade a procédé à cette interception à la suite de l’exploitation d’un renseignement et du renforcement de la vigilance sur l’axe routier reliant Kédougou à Saraya.

Les boulettes de cocaïne ont été découvertes dans le sac à dos d’un individu ciblé sur la base d’indices probants. Celui-ci voyageait à bord d’un bus de transport en commun. Le produit saisi a été déclaré positif à la cocaïne pure par le Laboratoire national d’Analyse des Drogues (LNAD) de la Division de la Police technique et scientifique. L’enquête se poursuit.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés ou soumis à une réglementation particulière en raison de leur dangerosité, les agents de la Subdivision des Douanes de Kédougou ont également immobilisé récemment un camion transportant 150 sacs de cyanure, pour un poids total de 7,5 tonnes.

Cette seconde saisie fait également suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un groupe d’individus de nationalité étrangère impliqué dans un trafic transfrontalier de substances nocives pour l’environnement, utilisées sur les sites d’orpaillage clandestins, notamment le cyanure.