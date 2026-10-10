Khadim Bamba Fall défend les commissions d’enquête parlementaires et salue le rôle de l’Assemblée

Le responsable de Pastef, Khadim Bamba Fall, défend le recours aux commissions d’enquête parlementaires au Sénégal. Dans une contribution publiée sur sa page Facebook, il estime que ces mécanismes sont indispensables pour faire la lumière sur la gestion des deniers publics et rappelle qu’ils sont utilisés dans plusieurs pays.

Alors que les commissions d’enquête parlementaires suscitent l’attention de l’opinion publique sénégalaise, Khadim Bamba Fall considère cette démarche comme une pratique normale dans le fonctionnement des institutions. Pour étayer son argumentaire, il s’appuie sur plusieurs exemples internationaux. Au Brésil, il cite les commissions parlementaires d’enquête, connues sous le nom de CPI, qui ont notamment examiné au Sénat fédéral, en 2021, la gestion de la pandémie de Covid-19. En France, il évoque les commissions d’enquête menées à l’Assemblée nationale au cours de la session 2025-2026, notamment celles consacrées à l’organisation des élections et aux liens entre des mouvements politiques et des réseaux islamistes ou terroristes.

Le responsable de Pastef rappelle également l’exemple du Québec, avec la commission Charbonneau, officiellement créée le 19 octobre 2011 pour enquêter sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. Aux États-Unis, il mentionne les travaux de la commission sénatoriale sur le Watergate, entre 1973 et 1974, ainsi que ceux de la commission de la Chambre des représentants sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

Au-delà de ces exemples, Khadim Bamba Fall estime que l’avènement de Pastef a marqué une transformation dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. « L’Assemblée nationale joue désormais pleinement son rôle. Même les opposants en sont conscients », a-t-il déclaré. Selon lui, le parti Pastef-Les Patriotes a redonné à l’institution parlementaire sa stature originelle, fondée sur trois missions : voter les lois, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques.

Le responsable politique a également salué le travail des députés de la 15e législature, en associant le président Ousmane Sonko au principe du « Jub Jubbël Jubbanti ». « Félicitations aux honorables députés de la 15e législature », a-t-il conclu.