Kiiraay : Bassirou Dieng conteste les nominations au pôle stratégie et communication

Les nouvelles nominations au sein du pôle stratégie et communication de Kiiraay–Les patriotes républicains suscitent des réserves en interne. Bassirou Dieng, membre du Conseil des leaders et coordonnateur national de la Cellule Média du parti, critique la décision de confier les postes de coordonnateur de la stratégie et de coordonnateur de la communication et des relations presse à deux anciens militants d’Awalé.

Dans une prise de position, Bassirou Dieng affirme que cette décision ne surprend pas certains responsables du parti. Il dit toutefois avoir espéré que le Dr Abdourahmane Diouf éviterait de donner du crédit aux critiques selon lesquelles il chercherait à positionner ses proches à différents niveaux de la formation politique en vue de renforcer son influence à l’approche de 2029.

Pour Bassirou Dieng, Kiiraay est le résultat d’un processus de rassemblement et de fusion de plusieurs partis et mouvements, portés par des responsables aux profils et aux compétences diverses. Il estime dès lors que la stratégie et la communication du parti ne devraient pas être concentrées autour des seuls anciens membres d’Awalé.

Il rappelle également que la Taskforce communication a été mise en place sous l’impulsion d’Aminata Touré. Selon lui, ses membres travaillent depuis le 11 novembre 2025, avec les moyens disponibles, pour accompagner la structuration de la coalition, puis celle du parti.

Le coordonnateur national de la Cellule Média met en garde contre le risque de tensions internes. Il considère que les responsables issus des différentes composantes de Kiiraay doivent pouvoir contribuer à la conduite du parti, sans que leur place soit déterminée uniquement par leur appartenance à une ancienne formation politique.

Pour étayer sa position, Bassirou Dieng revient sur son propre parcours au sein du dispositif de communication. Il explique que sa désignation comme coordonnateur national de la Cellule Média reposait notamment sur son expérience, sa participation au Conseil des leaders et son implication dans le pôle communication du directoire de campagne de mars 2024.

Il affirme également avoir été confirmé dans ses fonctions par Aminata Touré le 11 novembre 2025, puis officiellement désigné coordonnateur national de la Cellule Média dans une note datée du 2 mai 2026. Il s’interroge ainsi sur la portée de cette désignation après les nouvelles nominations annoncées au sein du parti.

Bassirou Dieng appelle finalement les responsables de Kiiraay à éviter des tensions qu’il juge inutiles et à permettre aux équipes déjà en place de poursuivre leur travail. Il précise toutefois n’avoir « rien contre les frères Assane Diouf et Amadou Wagne », auxquels il dit vouer « énormément d’admiration et d’estime ».