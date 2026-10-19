Kiiraay : Deux nouvelles nominations au pôle stratégie et communication

Kiiraay–Les patriotes républicains poursuit la structuration de ses instances avec deux nouvelles nominations au sein de son pôle stratégie et communication.

Dans une circulaire parvenue à Seneweb, le Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, superviseur général adjoint chargé de la stratégie et de la communication, annonce la nomination du Dr Amadou Wagne au poste de coordonnateur de la stratégie.

À ce titre, le Dr Amadou Wagne sera chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie politique du parti, d’analyser la conjoncture et d’assurer le conseil stratégique.

De son côté, Assane Diouf est nommé coordonnateur de la communication et des relations presse. Il aura pour mission de piloter la communication interne et externe de la formation politique, ainsi que ses relations avec les médias.

Le Dr El Hadj Abdourahmane Diouf a félicité les deux nouveaux responsables et leur a souhaité plein succès dans l’accomplissement de leurs missions.