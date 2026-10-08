Kiiraay : Me Diaraf Sow appelle à l’unité et à la cohésion

Membre fondateur du parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains, Me Diaraf Sow appelle à faire de la générosité, de la solidarité et de l’unité les fondements de l’engagement au sein de la formation politique.

« Le mot KIIRAAY résonne en nous comme une promesse : celle d’un bouclier bienveillant qui protège et qui rassemble », écrit-il. Il souligne que son engagement, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain, est guidé par « l’unité et la solidarité ».

« Je crois profondément que notre projet ne peut triompher qu’à travers une double fidélité : apporter ce Kiiraay, ce soutien et ces encouragements à la ferveur de notre base militante, tout en enveloppant de ce même esprit de préservation la cohésion de notre leadership », poursuit-il.

Me Diaraf Sow rend également hommage aux militants et responsables de terrain, notamment aux jeunes de Kiiraay. « Je veux d’abord saluer le travail admirable de nos militants et responsables de terrain, de ces jeunes courageux et dévoués de Kiiraay, sans aucun moyen mais extrêmement efficaces et qui sont d’un apport extraordinaire pour le parti », souligne-t-il.

Selon lui, « par leur passion et leur dévouement constant, ils sont la voix et le visage de l’action du Président Bassirou Diomaye Faye dans l’espace public ». « Ils partagent, expliquent et font rayonner ses orientations au quotidien. Ces femmes et ces hommes méritent toute notre reconnaissance, nos applaudissements et notre protection active », ajoute-t-il.

Me Diaraf Sow estime par ailleurs que cette dynamique doit également s’inscrire dans une logique de cohésion au sommet. « Nous avons le devoir de soutenir, d’honorer et d’entourer de notre respect des figures majeures de notre pays telles que Madame Aminata Touré, le Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF et le Dr. Serigne Guèye DIOP », affirme-t-il.

« Notre rôle est de cultiver leur unité et de valoriser leur complémentarité auprès de l’opinion », poursuit le membre fondateur de Kiiraay. Il estime que leur rapprochement constitue un facteur de renforcement de la formation politique. « Lorsqu’ils avancent main dans la main, leurs expertises respectives forment un bouclier solide qui fortifie et donne une visibilité maximale à notre famille politique », écrit-il.

Pour Me Diaraf Sow, « c’est cette alliance harmonieuse entre la fidélité de la base et la sagesse du sommet qui garantit notre réussite commune ». Qui lance un appel au rassemblement : « Ensemble, sous le signe de la bienveillance et du rassemblement, continuons à avancer. Vive le Président Bassirou Diomaye Faye. Vive Kiiraay – Les Patriotes Républicains. »