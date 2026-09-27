Kiiraay-Thiès répond à Malick Ndiaye et dénonce une « mémoire politique sélective »

Les partisans du président du parti Kiiraay-Les Patriotes Républicains, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, réagissent aux récentes prises de position de Malick Ndiaye. À Thiès, Lamine Sène, responsable de Kiiraay-Thiès, a dénoncé ce qu’il considère comme des « indignations à géométrie variable », lors d’un face-à-face avec la presse.

« Malick Ndiaye devrait surtout éviter les indignations à géométrie variable. Malheureusement, quand la mémoire politique devient sélective, les contradictions entre les discours d’hier et les indignations d’aujourd’hui finissent inévitablement par apparaître au grand jour », a déclaré Lamine Sène.

Le responsable de Kiiraay-Thiès s’interroge notamment sur les propos attribués à Malick Ndiaye concernant l’état des finances publiques. « N’est-ce pas lui qui décrivait récemment le Sénégal comme « du bois mort humide, difficile à allumer », pour évoquer l’état critique de nos finances publiques ? », demande-t-il.

Pour Lamine Sène, plutôt que de se focaliser sur des « procès en transhumance », il serait plus pertinent, selon lui, de « faire le bilan de son mentor pour les deux ans passés à la primature, parler des priorités et de la gestion des ressources publiques ».

Lamine Sène revient également sur la question des maires ayant rejoint ou soutenu différentes formations politiques. Il rappelle qu’à la veille des législatives de 2024, le mentor de Malick Ndiaye avait, selon lui, « lui-même ouvert les portes de Pastef aux maires désireux de soutenir sa liste ».

À Thiès, poursuit-il, lors du meeting d’ouverture de la campagne, Serigne Fallou Fall, maire de Ndiéyène Sirakh, avait notamment été invité à prendre la parole.

« Comment ce qui était hier présenté comme un renforcement politique devient-il aujourd’hui, dès lors qu’il concerne un autre camp, une prétendue « transhumance » ? », s’interroge le responsable de Kiiraay-Thiès.

Lamine Sène estime par ailleurs que Malick Ndiaye aurait dû davantage s’exprimer sur les priorités budgétaires, notamment sur les « 3 milliards de FCFA annoncés pour l’acquisition de véhicules de l’Assemblée nationale ».

Le responsable de Kiiraay-Thiès invite Malick Ndiaye à appliquer les mêmes principes politiques à son propre camp. « En somme, avant de distribuer les certificats de vertu politique, il faudrait peut-être commencer par appliquer les mêmes principes à son propre camp. La mémoire politique, heureusement, ne se décrète pas : elle se vérifie dans les faits », conclut Lamine Sène.