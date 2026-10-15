Kolda : L’autopsie révèle un traumatisme crânien dans l’affaire de la mort suspecte d’un boucher

L’enquête sur la mort suspecte de Mamadou Diogo Diallo, un boucher de 42 ans décédé à Kolda, connaît un nouveau développement. Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce jeudi 15 octobre, les conclusions de l’autopsie font état d’une « mort violente par hématome pariéto-occipital », consécutive à un « traumatisme crânien ».

Ces résultats fragiliseraient la version de A. D., la concubine du défunt, actuellement retenue au commissariat central de Kolda.

Entendue par les enquêteurs, la mise en cause avait expliqué s’être disputée avec son concubin, qui lui reprochait d’être rentrée tard. Elle avait affirmé qu’à la suite de cette altercation, Mamadou Diogo Diallo était tombé dans la cour de la maison.

Initialement placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête, A. D. est désormais visée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, rapporte Libération.