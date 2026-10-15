Dakar 31°
Exclusivitésaujourd’hui : 1
Société

Kolda : L’autopsie révèle un traumatisme crânien dans l’affaire de la mort suspecte d’un boucher

WhatsAppX
clinique

L’enquête sur la mort suspecte de Mamadou Diogo Diallo, un boucher de 42 ans décédé à Kolda, connaît un nouveau développement. Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce jeudi 15 octobre, les conclusions de l’autopsie font état d’une « mort violente par hématome pariéto-occipital », consécutive à un « traumatisme crânien ».

Ces résultats fragiliseraient la version de A. D., la concubine du défunt, actuellement retenue au commissariat central de Kolda.

Entendue par les enquêteurs, la mise en cause avait expliqué s’être disputée avec son concubin, qui lui reprochait d’être rentrée tard. Elle avait affirmé qu’à la suite de cette altercation, Mamadou Diogo Diallo était tombé dans la cour de la maison.

Initialement placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête, A. D. est désormais visée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, rapporte Libération.

Nos Exclusivités du jour

Par la rédaction
sonko
Offensive contre Sonko…Pastef encerclé par une opposition en ordre de batailleXibaaru

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Partager sur WhatsAppX