Kolda : Un boucher perd la vie après une violente altercation avec sa concubine

Un drame s’est produit dimanche vers 20 heures au quartier Saré Moussa, dans la commune de Kolda. Un boucher identifié comme Diogho Ba a perdu la vie à la suite d’une violente altercation avec sa concubine. Le drame a plongé le voisinage dans l’émoi et la consternation.

Selon les témoignages recueillis sur place par nos confrères de Seneweb, le couple entretenait en apparence une relation harmonieuse, malgré l’absence d’officialisation de leur union. Les faits se seraient déroulés au retour de la compagne, qui serait rentrée tardivement à son domicile après ses activités de petit commerce.

Agacé par ce retard, Diogho Ba l’aurait vivement interpellée, déclenchant une dispute sur fond de jalousie. La situation aurait ensuite dégénéré en une bagarre au cours de laquelle la femme aurait pris le dessus sur son compagnon.

Toujours selon les témoignages rapportés, elle l’aurait projeté à plusieurs reprises contre le mur de la chambre, lui portant des coups à la tête. Le boucher se serait alors effondré au sol, grièvement atteint.

Alertés par les bruits de l’altercation, des voisins se sont rendus sur les lieux. Les secours et les forces de l’ordre ont ensuite été prévenus. La dépouille de la victime a été acheminée à la morgue de l’hôpital régional, tandis que la compagne a été interpellée et mise à la disposition de la justice.

Les circonstances exactes du drame devront être établies dans le cadre de la procédure judiciaire.