La CDR/Fonk Sa Kaddu appelle à recentrer l’action publique sur les priorités nationales

La Convergence pour la Démocratie et la République (CDR/Fonk Sa Kaddu) a appelé à davantage de responsabilité et de concentration sur les urgences économiques et sociales du pays. Réuni le 20 septembre 2026, son Secrétariat Exécutif National (SEN) s’est penché sur la situation politique nationale ainsi que sur la vie du parti.

Dans son communiqué, la CDR/Fonk Sa Kaddu rappelle que la troisième alternance avait suscité de nombreux espoirs au sein des populations, notamment autour d’une transformation de la gouvernance, d’une amélioration des conditions de vie et d’une prise en charge plus efficace des préoccupations nationales.

Le parti estime toutefois que la situation actuelle du pays suscite « de nombreuses interrogations ». Il cite plusieurs secteurs qui restent, selon lui, dans l’attente de réponses et d’orientations claires, notamment le secteur privé, l’agriculture, l’élevage, l’éducation, l’emploi et le pouvoir d’achat.

Face à ce contexte, le SEN de la CDR/Fonk Sa Kaddu considère que les querelles de leadership et les affrontements politiques ne doivent pas détourner l’attention des urgences auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Le parti plaide ainsi pour une action publique davantage centrée sur les priorités nationales, avec une vision claire et une capacité d’anticipation permettant de répondre aux préoccupations économiques et sociales.

La CDR/Fonk Sa Kaddu réaffirme par ailleurs son attachement à une posture républicaine fondée sur le respect des institutions, le dialogue, la responsabilité et la défense des intérêts du Sénégal. Le parti invite les institutions et les acteurs publics à placer le service des Sénégalais au-dessus des agendas particuliers.

Dans le même esprit, le SEN insiste sur la nécessité de préserver le débat démocratique et appelle à ce que les prochaines échéances électorales soient organisées dans le respect des lois.

Sur le plan interne, le Secrétariat Exécutif National a arrêté plusieurs orientations qui feront l’objet de directives. Celles-ci portent notamment sur la massification, la structuration à la base, la vente des cartes et le renforcement de la visibilité de la CDR/Fonk Sa Kaddu.

Le communiqué est daté du 20 septembre 2026 et signé par le Secrétariat Exécutif National de la CDR/Fonk Sa Kaddu.