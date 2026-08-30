La communauté Khadre en deuil après le décès de son Khalife général

La communauté musulmane et la confrérie Qadiriya (Khadre) de la sous-région sont en deuil. Le Khalife général des Khadres, Cheikh Saadbouh ould Cheikh Mouhamed Taqiyoullah Ould Cheikhal Khalifa Ould Cheikhna Cheikh Saadbouh, est décédé à l’Hôpital Principal de Dakar.

La communauté Khadre est plongée dans le deuil après le rappel à Dieu de son Khalife général, Cheikh Saadbouh ould Cheikh Mouhamed Taqiyoullah Ould Cheikhal Khalifa Ould Cheikhna Cheikh Saadbouh.

Le guide religieux est décédé à l’Hôpital Principal de Dakar, selon les informations communiquées. D’après les premières informations disponibles, la dépouille du défunt Khalife général doit être acheminée vers la cité religieuse de Nimzatt, en Mauritanie.

C’est dans cette cité religieuse que l’inhumation devrait avoir lieu. Cette disparition plonge ainsi la confrérie Qadiriya (Khadre) et la communauté musulmane de la sous-région dans la tristesse.