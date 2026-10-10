La Police alerte sur une vaste campagne d’arnaques ciblant les comptes Mobile Money

La Police nationale du Sénégal met en garde contre une campagne d’escroquerie reposant sur des applications malveillantes et des liens frauduleux. Les auteurs de ces actes chercheraient à dérober les codes secrets des utilisateurs pour prendre le contrôle de leurs comptes Mobile Money et effectuer des transferts d’argent à leur insu.

Dans un communiqué publié le 9 octobre 2026, la Police nationale alerte sur une vaste campagne d’escroquerie visant les utilisateurs de services financiers mobiles au Sénégal. Selon les autorités, des individus malveillants utilisent des applications suspectes et des liens trompeurs pour accéder discrètement aux informations confidentielles des victimes.

Une fois ces données récupérées, les fraudeurs prennent le contrôle des comptes Mobile Money concernés afin d’effectuer des transferts d’argent illicites directement depuis les téléphones des utilisateurs, sans que ces derniers ne s’en aperçoivent immédiatement.

Face à cette menace, la Police nationale appelle la population à redoubler de vigilance. Elle recommande de ne télécharger aucune application d’origine douteuse, notamment celles reçues par messagerie instantanée ou sur les réseaux sociaux. Les citoyens sont également invités à éviter les liens suspects, notamment ceux promettant des matchs, des films ou des gains faciles, et à ne donner aucune suite à ce type de sollicitations.

Les services de police indiquent que des investigations approfondies sont actuellement en cours pour traquer, identifier et interpeller les auteurs de ces actes délictueux.

La Police nationale réaffirme par ailleurs sa mobilisation pour protéger les citoyens et invite toute personne souhaitant signaler une infraction liée à la cybercriminalité à utiliser la plateforme officielle https://signalementcyber.dgpn.sn/. Il est également possible de contacter gratuitement le 17 ou le 800 00 17 00 pour obtenir des informations utiles.

Les autorités appellent ainsi les utilisateurs de services financiers mobiles à la prudence, alors que la protection des données personnelles et des accès aux comptes constitue un enjeu majeur face aux nouvelles formes de fraude numérique.