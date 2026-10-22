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La Police nationale rend hommage au Contrôleur général à la retraite Abdoulaye Diop

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La Police nationale est en deuil après le rappel à Dieu du Contrôleur général de police à la retraite Abdoulaye Diop.

Dans un communiqué, le Directeur général de la Police nationale et l’ensemble du personnel ont exprimé leur profonde tristesse à la suite de cette disparition.

En ces circonstances douloureuses, ils ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la grande famille de la Police nationale.

La Police nationale a conclu son message par une prière pour le repos en paix de l’âme du disparu.

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