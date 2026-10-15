La Poste : Les syndicats dénoncent la gestion de la direction générale et réclament des réponses

La Convergence des syndicats de La Poste a tenu, ce jeudi, une assemblée générale d’information et de protestation devant la Direction générale. Les travailleurs dénoncent des insuffisances dans la gestion de l’entreprise, notamment en matière de redressement, de management des ressources humaines et de politique sociale.

À travers cette mobilisation, les organisations syndicales mettent en cause la capacité du directeur général à redresser le groupe. Elles critiquent également sa gestion du capital humain et une politique sociale qu’elles jugent préjudiciable aux intérêts des travailleurs.

La question des fonds destinés à l’assurance des agents figure aussi parmi les préoccupations soulevées par les représentants syndicaux. Selon Ibrahima Sarr, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT), la gestion de ces ressources manque de clarté. Il dénonce un flou entourant leur utilisation, une situation qui suscite des interrogations au sein du personnel.

Par cette assemblée générale, la Convergence des syndicats de La Poste entend exprimer son mécontentement et interpeller la direction générale sur les difficultés rencontrées par les travailleurs.