La tiktokeuse Nourah Bâ interpellée par la Division spéciale de cybersécurité

La créatrice de contenus Mariama Bâ, connue sous le nom de Nourah Bâ et d’origine guinéenne, a été interpellée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon le quotidien Libération, cette interpellation fait suite à une autosaisine du parquet dans le cadre d’une procédure liée à des propos tenus sur les réseaux sociaux.

Nourah Bâ est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs, insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale et incitation à la haine », rapporte le journal. Elle est notamment accusée d’avoir tenu des propos insultants à l’encontre des autorités et de la population à travers des publications sur les réseaux sociaux.

La créatrice de contenus a été placée en garde à vue dans le cadre de son audition par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité.