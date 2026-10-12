La tiktokeuse Nourah Ba risque gros…deux nouvelles plaintes

Les choses se compliquent pour l’influenceuse Mariama Bah, alias Nourah Ba. Déférée ce lundi au tribunal de Dakar pour discours contraires aux bonnes mœurs et insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale, elle n’a pas rencontré le procureur de la République.

Selon les informations de Seneweb, le parquet a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire. « Les conditions dans lesquelles elle a obtenu ses papiers sénégalais doivent être vérifiées », souffle une source proche du dossier.

Faisant l’objet d’un retour de parquet, Nourah Ba a constitué Mes El Hadji Diouf et Aboubacry Barro pour assurer sa défense.

Selon toujours nos informations, le député Tahirou Sarr et Thierno Birahim Ndao se constituent parties civiles et portent plainte par l’intermédiaire de leurs avocats, Mes Takha Cissé et Moussa Diouf.

Les éléments de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont interpellé l’influenceuse la semaine dernière à Dakar, sur instruction du procureur de la République, à la suite de publications visant les autorités sénégalaises et religieuses.

Source : Seneweb