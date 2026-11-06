L’ancien journaliste de la RTS Martin Faye élevé au rang de Docteur Honoris Causa

L’ancien journaliste de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), Boukar Martin Faye, sera élevé au rang de Docteur Honoris Causa, ce 26 novembre 2026, à Bangui, en République centrafricaine, a-t-on appris de Seneweb. Cette distinction honorifique, décernée par l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA), vient récompenser son parcours professionnel dans la presse, ainsi que sa contribution au développement des médias et à la formation des journalistes en Afrique.

La cérémonie de la troisième édition de remise des distinctions se déroulera autour du thème : « La Science et l’Innovation au service de la Souveraineté et de la Transformation structurelle de l’Afrique ». Elle est placée sous le haut patronage du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin-Archange Touadéra.

Le parcours de Boukar Martin Faye est marqué par plusieurs responsabilités dans le secteur des médias. Après avoir occupé les fonctions de chef de média au Burkina Faso, il a consacré 17 années de sa carrière à la Fondation Hirondelle, une ONG suisse spécialisée dans les médias en zones de conflit et post-conflit. Dans ce cadre, il a exercé comme représentant résident en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine (RCA), en Guinée et au Mali.

Son engagement s’est également illustré dans l’accompagnement du pluralisme radiophonique et la formation des jeunes journalistes. Expert en journalisme sensible aux conflits et sur le rôle des médias dans la gouvernance, il a accompagné plusieurs projets d’implantation de radios communautaires dans différents pays africains, pour le compte de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

En qualité de consultant, formateur et évaluateur de projets dans les domaines de la communication et du journalisme, Boukar Martin Faye poursuit et intensifie ses activités de formation au profit des professionnels de la radio.