Société

Lat Diop s’envole pour Paris après une autorisation de sortie du Pool financier

Par Xibaaru
Lat Diop, ancien DG de la Lonase et ancien ministre, envoyé en prison
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L’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, s’est envolé le  dimanche 06 septembre pour la France, après avoir obtenu une autorisation de sortie du territoire de la part d’un juge instructeur du Pool judiciaire et financier (PJF), alors qu’il était jusque-là assigné en résidence surveillée.

Selon Les Echos, dans l’édition de ce lundi, cette mesure, valable pour une durée stricte de 15 jours, permet à Lat Diop de bénéficier de soins médicaux dans un hôpital parisien. Le procureur financier ne s’est pas  opposé à la requête de l’accusation, qui demandait  la  sortie du territoire du mis en cause.

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