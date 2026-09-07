Lat Diop s’envole pour Paris après une autorisation de sortie du Pool financier

L’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, s’est envolé le dimanche 06 septembre pour la France, après avoir obtenu une autorisation de sortie du territoire de la part d’un juge instructeur du Pool judiciaire et financier (PJF), alors qu’il était jusque-là assigné en résidence surveillée.

Selon Les Echos, dans l’édition de ce lundi, cette mesure, valable pour une durée stricte de 15 jours, permet à Lat Diop de bénéficier de soins médicaux dans un hôpital parisien. Le procureur financier ne s’est pas opposé à la requête de l’accusation, qui demandait la sortie du territoire du mis en cause.