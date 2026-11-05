Le frère d’Aziz Dabala arrêté dans une affaire d’actes contre nature

Une nouvelle affaire présumée d’actes contre nature est entre les mains de la gendarmerie dans la banlieue dakaroise. Six personnes ont été interpellées entre Pikine, Guédiawaye et Yeumbeul par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.

Selon les informations de Seneweb, les personnes mises en cause comprennent notamment Mamadou Ba, frère du défunt danseur Aziz Dabala, ainsi qu’un acteur de série télévisée.

D’après les éléments rapportés par le média, deux suspects ont été arrêtés dans un premier temps. L’un d’eux, testé positif au VIH/Sida, aurait cité Mamadou Ba et l’acteur de série télévisée parmi ses partenaires. Des sources de Seneweb indiquent par ailleurs que trois des personnes interpellées ont été testées positives au VIH.

L’enquête est supervisée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.

Les six mis en cause sont placés en garde à vue pour des faits présumés d’actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida et de mise en danger de la vie d’autrui.