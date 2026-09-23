Le général Souleymane Kandé prend les commandes du Renseignement extérieur

​Le général de brigade Souleymane Kandé revient au premier plan. Selon des informations exclusives de FDS TV, l’ancien chef d’état-major de l’Armée de terre a été nommé, par décret présidentiel, directeur général du Renseignement extérieur (DGRE).

​La DGRE est une structure rattachée à la présidence de la République et placée sous l’autorité du directeur du Renseignement national. Cette nomination propulse ainsi le général Kandé au cœur du dispositif stratégique de renseignement du Sénégal.

​L’officier supérieur, dont le parcours est particulièrement marqué par les opérations militaires, connaît déjà les responsabilités de premier plan. Il a notamment commandé la Zone militaire n°5 à Ziguinchor, dans un contexte sécuritaire marqué par les opérations en Casamance.

​Le général Souleymane Kandé avait également été nommé, en mai 2024, attaché de Défense et de Sécurité près l’ambassade du Sénégal en Inde. Il avait finalement rejoint son poste à New Delhi en mars 2025. Cette affectation avait suscité de nombreuses réactions dans l’espace public.

​Selon toujours les informations de FDS TV, le général Kandé n’est pas le seul officier à connaître une promotion à un poste stratégique. D’autres hauts gradés ont également été nommés à des fonctions de premier ordre.

Seneweb avec FDS TV