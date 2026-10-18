Le Gouvernement face à la presse ce lundi à partir de 17 heures

Le Gouvernement sénégalais fera face aux médias ce lundi 19 octobre 2026, à partir de 17 heures, pour une communication officielle.

Cette rencontre d’échange et d’information réunira plusieurs membres du Gouvernement et responsables chargés de différents secteurs de l’action publique.

Parmi les personnalités annoncées figurent Me Moussa Sarr, ministre de la Justice ; Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; Moustapha M. Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ; Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme ; et Bakary Sarr, porte-parole du Gouvernement.

Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, Idrissa Samb, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens, ainsi que Bassirou Sarr, chargé du Budget, prendront également part à cette rencontre.