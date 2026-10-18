Dakar 28°
Exclusivités
Politique

Le Gouvernement face à la presse ce lundi à partir de 17 heures

WhatsAppX

Le Gouvernement sénégalais fera face aux médias ce lundi 19 octobre 2026, à partir de 17 heures, pour une communication officielle.

Cette rencontre d’échange et d’information réunira plusieurs membres du Gouvernement et responsables chargés de différents secteurs de l’action publique.

Parmi les personnalités annoncées figurent Me Moussa Sarr, ministre de la Justice ; Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; Moustapha M. Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ; Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme ; et Bakary Sarr, porte-parole du Gouvernement.

Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, Idrissa Samb, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens, ainsi que Bassirou Sarr, chargé du Budget, prendront également part à cette rencontre.

855514899 4486867601561654 9134432238252516444 n

Nos Exclusivités d’hier

Par la rédaction
De la contestation à l’alternance…ce que le Sénégal enseigne à la FranceXibaaru

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Partager sur WhatsAppX