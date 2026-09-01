Le Khalife général des Mourides perd un de ses fils dans un accident

La communauté mouride est à nouveau plongée dans le deuil. Serigne Ibrahima Mbacké, fils du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, est décédé ce mardi 1er septembre, victime d’un accident de la circulation, selon plusieurs sources concordantes.

Cette disparition survient dans un contexte particulièrement éprouvant pour le patriarche de Darou Miname, récemment endeuillé par le rappel à Dieu de l’une de ses filles, Sokhna Mame Ami Mbacké.

La nouvelle a suscité une vague d’émotion au sein de la Oumma islamique, entre hommages et prières pour le repos de l’âme du défunt et pour le réconfort de sa famille.

Source : Le Soleil