Le ministre de l’Intérieur présente le projet de loi sur la carte biométrique CEDEAO

Le mercredi 23 septembre 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté à la commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale le projet de loi n°21/2026 modifiant la loi n°2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO.

Le projet de loi a été adopté après examen par la commission. Il prévoit la possibilité de proroger exceptionnellement, par décret et en cas de survenance de force majeure, la durée de validité des cartes d’identité biométriques CEDEAO, fixée à 10 ans.

L’objectif est de permettre aux personnes concernées de continuer à bénéficier des droits qui y sont attachés.