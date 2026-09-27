Le navire-hôpital chinois JIXIANG FANGZHOU accueilli au Port de Dakar

Le Port autonome de Dakar a accueilli, ce vendredi 25 septembre, le navire-hôpital chinois JIXIANG FANGZHOU, arrivé dans le cadre d’une mission médicale prévue du 25 septembre au 1er octobre 2026.

Cette mission prévoit près de 600 consultations médicales gratuites par jour au profit des populations sénégalaises.

La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence de Doune Pathé Mbengue, Directeur général du Port autonome de Dakar, ainsi que des autorités de la Marine nationale, du ministère de la Santé, de l’Ambassade de Chine et du commandement du navire.

À cette occasion, le Directeur général du Port autonome de Dakar a salué la coopération sino-sénégalaise et réaffirmé l’engagement du Port de Dakar à accompagner la réussite de cette mission médicale.