Le Pape Léon XIV acclamé par 700 000 fidèles lors d’une messe géante à Paris

Après avoir été accueilli par une véritable marée humaine le long des Champs-Élysées, le pape Léon XIV a célébré samedi une messe géante place de la Concorde, point fort de sa deuxième journée de visite en France.

Vêtu d’habits liturgiques confectionnés spécialement pour l’occasion, le souverain pontife est arrivé au son de l’orgue et des cuivres, alors que le soleil faisait une timide apparition sur la place. Il avait auparavant descendu les Champs-Élysées en papamobile, saluant les fidèles massés sur plus de deux kilomètres et bénissant notamment plusieurs bébés.

Selon le Vatican, quelque 700 000 personnes se sont rassemblées jusqu’à l’avenue de la Grande Armée, au-delà de l’Arc de Triomphe. Des écrans géants permettaient à la foule de suivre la célébration, prévue pour durer environ une heure et demie.

Dès les premières heures de la matinée, les fidèles avaient convergé vers les espaces sécurisés autour de la place de la Concorde. Certains étaient venus de province et s’étaient munis de chaises ou de tabourets pliants pour patienter. « Les cathos, on ne les entend pas beaucoup, là on va faire du bruit ! Mais pour annoncer l’amour, la paix, la joie », a déclaré Sylvie Leclerc, enseignante de 51 ans venue de Seine-Maritime.

Au milieu de la foule, des militantes de l’association féministe catholique Magdala ont également déployé une banderole appelant à une meilleure place des femmes dans l’Église, en reprenant sous une forme féminisée un verset de l’Évangile : « Heureuses celles qui ont soif de justice ».

Plusieurs personnalités politiques ont assisté à la célébration, parmi lesquelles les candidats à l’élection présidentielle Édouard Philippe, Gabriel Attal et Marine Le Pen, accompagnée de Jordan Bardella. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, l’ancien président Nicolas Sarkozy ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, étaient également présents. Emmanuel Macron, qui avait accueilli le pape vendredi, était représenté par son épouse Brigitte Macron.

Premier pape à se rendre à Paris depuis 2008, Léon XIV avait déjà été accueilli vendredi par quelque 300 000 personnes lors de son passage en papamobile dans le centre de la capitale, selon le Vatican. Il avait ensuite rencontré 80 000 jeunes au Stade de France, à Saint-Denis.

Avant la messe, le pape s’était rendu à la Maison Bakhita, une association diocésaine de soutien aux migrants située dans le nord de Paris. Après avoir entendu les témoignages d’exilés afghans et nigériens, il a présenté ce lieu comme un espace permettant de « se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix ».

Léon XIV a également appelé à reconnaître le rôle des femmes dans « la construction d’une civilisation de l’amour », estimant que l’histoire de l’Église et de l’humanité est aussi écrite par ceux qui « font de la place », favorisent les processus de paix et suscitent la confiance.

Le souverain pontife s’est enfin dit « émerveillé » par le nombre croissant de nouveaux baptisés en France, dont certains ont été rencontrés au siège historique de la « Catho de Paris ».

Après Paris, la visite de Léon XIV doit se poursuivre à Lourdes, avant une étape à Metz lundi. Selon l’AFP, le dispositif de sécurité mobilise 17 000 bénévoles et 12 500 policiers et gendarmes, pour un budget annoncé de 27 millions d’euros.