Le parti d’Abdoulaye Saydou Sow rejoint officiellement Diomaye

Le Bureau politique du mouvement Pacte républicain/Saxal Ngor, présidé par Abdoulaye Saydou Sow, a examiné cet après-midi l’ensemble des résolutions transmises par ses structures territoriales et de l’émigration.

Ces synthèses font suite à une vaste consultation interne menée à la base à travers les quatorze régions du pays ainsi qu’au sein de la diaspora. L’objectif était de dégager une position claire quant aux futures orientations stratégiques de l’organisation.

Au terme de cet examen, l’instance dirigeante a pris acte d’une adhésion unanime. L’intégralité des quatorze coordinations régionales ainsi que la représentation de la diaspora se sont prononcées en faveur de la main tendue par le chef de l’État.

Les responsables et militants du mouvement ont ainsi formalisé leur volonté de répondre positivement à l’invitation du président Bassirou Diomaye Faye visant à intégrer le parti Kiiray, invoquant la préservation des intérêts stratégiques et de la stabilité du Sénégal, rapporte Seneweb.

Cette décision marque une étape décisive dans le repositionnement d’Abdoulaye Saydou Sow et de ses partisans sur l’échiquier politique national. En entérinant ces résolutions unanimes, le Bureau politique ouvre la voie à une intégration formelle au sein de la nouvelle dynamique présidentielle.

Ce ralliement massif des bases de Saxal Ngor vient consolider l’ancrage territorial du parti Kiiray, tout en illustrant la recomposition des forces politiques en vue des prochains échéances nationales.