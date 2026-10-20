Le Président Diomaye va prendre la parole

Le président Bassirou Diomaye Faye va s’exprimer. Il a accordé un entretien exclusif à nos confrères du quotidien national Le Soleil qui est annoncé pour demain mercredi. Le chef de l’Etat devrait aborder plusieurs questions de l’heure, lit-on sur Seneweb.

Le Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar qui arrivent dans dix jours, Ousmane Sonko et sa majorité qui menacent de bloquer les projets de Loi de finances initiale et de Loi de finances rectificative devraient être abordés. La question de la tenue des élections locales est, elle aussi, en suspens.