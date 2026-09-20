Le Sénégal condamne les attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, dans un communiqué publié ce 19 septembre 2026, sa préoccupation face aux récentes attaques attribuées aux Houthis contre plusieurs localités et infrastructures du Royaume d’Arabie saoudite, qui ont également affecté des populations civiles.

Dakar condamne fermement ces attaques et exprime sa « pleine solidarité » avec le Royaume d’Arabie saoudite, ses autorités et son peuple.

Le gouvernement sénégalais réaffirme par ailleurs son attachement au règlement pacifique des différends et appelle à la retenue ainsi qu’à la désescalade, afin de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.