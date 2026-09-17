Le Sénégal rend un dernier hommage au colonel Crépin Arsène Sambou

Le Sénégal a rendu, mercredi 16 septembre 2026, un dernier hommage au feu colonel Crépin Arsène Sambou. La cérémonie de prise d’armes marquant les honneurs funèbres militaires s’est tenue au carré d’armes du Quartier Samba Diéry Diallo, à Colobane, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.

La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, en présence du vice-amiral d’escadre, chef d’état-major général des armées, du général de division, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, ainsi que du général de division, chef de l’état-major particulier du président de la République.

Plusieurs autorités militaires, civiles et religieuses, ainsi que des membres de la famille, des proches et des frères d’armes du défunt ont également pris part à cet hommage.

Précédemment directeur du Contrôle des études et de la législation au ministère des Forces armées, le colonel Crépin Arsène Sambou est décédé en activité le lundi 7 septembre 2026 à l’Hôpital principal de Dakar. Il aura consacré une grande partie de sa vie au service de la nation, dans l’honneur, l’intégrité et un profond sens du devoir et des responsabilités.

À titre posthume, le colonel Crépin Arsène Sambou a été élevé à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du Lion. La distinction lui a été remise solennellement par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé. Dans son allocution, le colonel El Hadji Assane Seck, commandant la Légion du Quartier général, a rendu hommage à la mémoire d’un officier dont le parcours a profondément marqué ses frères d’armes et, au-delà, l’institution militaire.

La dépouille du défunt, drapée aux couleurs nationales et portée avec dignité sur un char escorté par six officiers supérieurs de sa promotion, a donné une dimension particulièrement solennelle à cette cérémonie d’adieu.

Dans son hommage, la Gendarmerie nationale présente le colonel Sambou comme un homme de conviction, ayant dirigé ses hommes avec « sagesse, fermeté et bienveillance ». Leader respecté et formateur de générations de militaires, il laisse derrière lui un héritage associé à la bravoure, à la loyauté et au dévouement.

À travers cette cérémonie, l’institution a salué la mémoire d’un officier dont le parcours aura été consacré au service de la nation, mais également celle d’un homme de cœur dont l’exemple, selon la Gendarmerie nationale, continuera d’inspirer les générations futures.

« Que son âme repose en paix et que sa famille, à qui le Haut-commandement de la Gendarmerie adresse ses condoléances, trouve du réconfort en ces moments d’épreuve », conclut le communiqué.